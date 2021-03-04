В воскресенье на PokerMatch прошёл турнир "Битва стримеров" с призовым фондом 250 000 гривен. В ивенте приняли участие 24 стримера киберспорта, а первое место занял поклонник Counter-Strike Александр "Kamikpro" Гоголь, который получил 87 500 гривен. Он поделился с PokerMatch эмоциями от победы и рассказал, почему покер занимает особое место в его жизни.

- Саша, поздравляем с "заносом"! Как ощущения после победы?

- Занос? Нет, занос - это в казино, а в покере нужно потеть (улыбается). Сразу после победы эмоций не было. Они появились уже через некоторое время, когда закончился стрим. Пару часов не мог уснуть. Все же 87 500 гривен за первое место - это серьёзные деньги.

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- Покеристы почти ничего о тебе не знают. Какие игры предпочитаешь? Чем увлекаешься?

- Моя любимая игра - Counter-Strike, увлекаюсь ей очень давно. Также стримлю Hearthstone. Но я стараюсь делать собственный контент и не отставать от медийных трендов.

В офлайне занимаюсь спортом, посещаю тренажёрный зал. Кроме этого, люблю встречаться с друзьями, после переезда из Хмельницкого в Киев у меня появилась отличная компания. Дружу с Александром "S1mple" Костылевым и Артуром "Cartman" Хоравале (легенды CS и Dota - Авт.). Ну и болею за киберкоманду "Na'Vi", слежу за ними на протяжении многих лет.



Турнир "Битва стримеров". Фото: PokerMatch

- Как в твоей жизни появился покер?

- В покер меня привел младший брат Женя. Именно он начал играть и постепенно втянул и меня. Брат занимался теорией, прочитал много книг, в частности "Ace on the river" Гринштайна, Брансона. Я тоже читал книги, но только для того, чтобы освоить базовые понятия. Все остальное - это практика, и только она.

- Ты азартный человек?

- Когда-то может и был, но сейчас это не так. Иногда я делаю небольшие ставки на любимую киберспортивную команду, но только для того, чтобы придать матчу больше значения. Я часто советую зрителям моих стримов найти баланс между азартом и стабильностью. Нужно поймать золотую середину, и тогда все будет в порядке.

- На победном стриме присутствовал брат, семья переживает за тебя?

- В основном за меня переживает мой брат, я специально позвал его на стрим, чтобы он поддерживал меня в сложных моментах. Если бы что-то пошло не так, я бы начал тильтовать, а он очень спокойный и смог мы меня подбодрить.



Александр Гоголь с братом Євгением. Фото: с персонального архива стримера

- У тебя довольно большой опыт, чувствовал перевес над другими игроками в турнире?

- Да, поначалу карта не шла, но потом удалось выиграть несколько крупных раздач, нарастить стек, и всё наладилось. На баббле "давил" коротких противников, включил "олл-ин мод" и чувствовал себя замечательно! А когда дело дошло до хедз-апа, то и вовсе оказался как рыба в воде, так как большая часть моего покерного опыта - это матчи один на один. Кстати, понравилась игра стримера Dragneel_FH, он сумел подстроиться и показывал хорошую агрессивную стратегию. Обидно, что он так и не смог пройти в призы.

- Ты выиграл билет на будущий турнир "Mega KO с боссом казино №2". Будешь тащить?

- Да, конечно! Снова запущу стрим и позову на него брата. Он не подсказывает мне, как играть, но его психологическая поддержка неоценима. Женя, по сути, мой учитель, хоть он и младше. Он рассказал обо многих важных моментах, а я умею усваивать полезную информацию и тут же пускаю ее в ход.

- Тебя отлично поддерживали зрители во время "битвы".

- Да, они оказали мне неоценимую поддержку во время турнира! В один из моментов я начал тильтовать и обратился к зрителям, чтобы они зарядили меня энергией. Чат тут же поднял щиты, я включил музыку, и понеслась. Я благодарен всем, кто за меня болел, вы крутые! И спасибо PokerMatch за возможность сыграть с другими стримерами и показать себя. Скоро снова встретимся!

Интервью подготовил Виталий Черных