В интервью официальному сайту PokerMatch успешный кэш-регуляр высоких лимитов главного украинского рума Андрей "k_posol" Поляков рассказал о том, что мотивирует его работать над игрой, какой результат сессии он считает удачным и о своей покерной мечте.

Андрей, расскажи, давно ли ты в покере. И с чего для тебя началось знакомство с игрой?

Впервые сыграл лет 10 назад. Друзья позвали на фрирольчик. Я тогда только примерно понимал, что происходит, знал комбинации. До сих пор помню, что запихнул К4 и успешно вылетел. Потом так же "удачно" сыграл в платном турнире и увидел, что мужички играют кэш, составил им компанию, и понравилось. Начал искать информацию об игре, почитывать.

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. Что стало ключевым моментом, после которого покер стал для тебя работой?

Суперзамазка случилась. За месяц в оффлайне проиграл порядка 15 000 долларов. После этого взял паузу, долго думал, продолжать ли играть. Решил, что нужно. Подтянул немного теорию, вернулся и всё отыграл. В Одессе была катка сумасшедшая. Играли 50-100 гривен, но в стеках по 100-200 тысяч было в среднем.

Получается, что ты пришел в онлайн-покер из офлайна?

Да, относительно недавно стал намного больше гриндить в онлайне. С одной стороны – из-за пандемии, с другой – был еще спор с одним знакомым, что смогу выиграть. Так что теперь играю часто на PokerMatch. В последнее время отдаю предпочтение Омахе, рабочий лимит 100-200 гривен. Вот мы с тобой общаемся, а я прямо сейчас играю онлайн (улыбается). Как поле на этих лимитах? Ну, в среднем за столом 4 регуляра и один любитель. Правда, регуляры на PokerMatch не суперсильные.

Чем вообще тебя привлёк PokerMatch?

Много плюсов. Хорошее поле, рейкбек, постоянные акции для кэш-игроков. Не то чтобы я стремился в них обязательно занять первое место, но можно сказать, что стабильно попадаю в топ-5. Дополнительно "капает" на счёт, приятно. В среднем сессии занимают 5-6 часов, но день на день не приходится. Бывает, что и до утра может быть игра, а на следующий день тишина.



Андрій k_posol Поляков

На твой взгляд, в успешной игре какой процент мастерства, а какой удачи?

Думаю, что процентов 90 – это мастерство. И ещё очень важный момент – психология. Иногда люди после проигранного банка такое начинают творить. Я тоже тильтую, конечно. Но стараюсь давать волю эмоциям уже после сессии. Для меня важно, например, если в середине сессии я проигрываю какую-то сумму, не просто выйти в ноль, а "плюсануть" по итогам столько, сколько проигрывал в процессе. Вот такую сессию могу назвать удачной.

Чем ещё увлекаешься, кроме покера?

Недавно стал интересоваться инвестициями, изучаю этот вопрос. Спортом занимаюсь – тренировками по единоборствам ММА. Отлично помогает выплеснуть негативные эмоции после бэд-битов. Стараюсь проводить больше времени с женой, куда-то ездить. В общем не зацикливаюсь только на покере. Есть ли покерная мечта? Ну не то чтобы мечта, но, например, прикольно было бы поучаствовать в телешоу типа Poker After Dark, сыграть на высоких лимитах против мировых профи.

Что посоветуешь начинающим покеристам?

Важно контролировать своё эго, чтобы не "заводиться" слишком и не стремиться любой ценой обыграть соперника. Играть строго по банкроллу. А ещё – обязательно заниматься спортом и как следует отдыхать.