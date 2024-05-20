Поцелуй на 2,5 миллиона долларов: семейная группа поддержки помогла болгарину покорить Тритон

В присутствии родных болельщиков Алекс Кулев оформил свой бест-кэш в карьере. Без трофея в Черногории не остался и лучший испанский покерист Адриан Матеос.

На серии суперхайроллеров Triton Poker в Черногории дело дошло до шестизначных бай-инов. Участие в восьмом турнире фестиваля по Безлимитному Холдему обошлось каждому из покеристов уже в 106 000 долларов. Благодаря 102 входам, призовой фонд преодолел отметку в 10 миллионов долларов.

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Серьезной суммой рискнул и самый успешный турнирный игрок в истории Брин Кенни. Американец финишировал девятым и добавил 255 000 долларов призовых к более 65 миллионам, которые выиграл за карьеру. Алекс Кулев, тем временем, является пока только лучшим покеристом Болгарии и имеет в пять раз более скромные достижения. Но учитывая стремительное развитие его карьеры, перспективы у Кулева фантастические.



Алекс Кулев и его группа поддержки / Фото Triton Poker

Болгарин, который 6 лет назад играл турниры по 250 долларов, оформил очередной семизнак, выиграв свой пока самый большой приз в карьере – 2 566 000 баксов. Как признался чемпион, на победу его изрядно вдохновило присутствие в игровом зале родителей и любимой.

Я немного ошеломлен, если честно. Для меня эта победа очень много значит, в частности, из-за того, что мне удалось разделить триумф с моей семьей. Я буду долго этим наслаждаться,

- рассказал чемпион в комментарии.

В хедз-апе Кулев одолел француза Томаса Сантерна, который также оформил свой бест-кэш – 1 735 000 долларов призовых.



Адриан Матеос / Фото Triton Poker

В серьезный плюс отыграл на Тритоне и лучший испанский покерист в истории Андриан Матеос. Третья финалка в Черногории стала для него триумфальной. Матеос оставил за спиной поле из 159 входов в турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 53 000 долларов и положил в карман 1 761 000 призовых. В призовую зону этого ивента попал и украинец Игорь Ярошевский, 23-е место принесло ему 87 500 баксов.

Крис Манимейкер оформил второй подиум на Тритоне

Легендарный американец Крис Манимейкер к победе в Черногории добавил бронзу в другом турнире. А победу одержал сенсационный дебютант серии.