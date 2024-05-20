Поцілунок на 2,5 мільйони доларів: сімейна група підтримки допомога болгарину підкорити Тритон

За присутності найрідніших уболівальників Алекс Кулєв оформив свій бест-кеш в кар’єрі. Без трофею у Чорногорії не залишився й найкращий іспанський покерист Адріан Матеос.

На серії суперхайролерів Triton Poker у Чорногорії справа дійшла до шестизначних бай-інів. Участь у восьмому турнірі фестивалю з Безлімітного Холдему обійшлась кожному із покеристів уже у 106 000 доларів. Завдяки 102 входам, призовий фонд здолав позначку у 10 мільйонів доларів.

До теми Вольова українська перемога в битві хайролерів: Ярошевський підкорив свій перший Triton

Серйозною сумою ризикнув й найуспішніший турнірний гравець в історії Брін Кенні, Американець фінішував дев’ятим і додав 255 000 доларів призових до понад 65 мільйонів, які виграв за кар’єру. Алекс Кулєв, там часом, є наразі лише найкращим покеристом Болгарії і має у п’ять разів скромніші здобутки. Але зважаючи на стрімкий розвиток його кар’єри, перспективи у Кулєва фантастичні.



Алекс Кулєв і його група підтимки / Фото Triton Poker

Болгарин, який 6 років тому грав турніри по 250 доларів, оформив черговий семизнак, вигравши свій наразі найбільший приз в кар’єрі – 2 566 000 баксів. Як зізнався чемпіон, на перемогу його неабияк надихнула присутність у ігровій залі батьків та коханої.

Я трохи приголомшений, якщо чесно. Для мене ця перемога дуже багато означає, зокрема, через те, що мені вдалось розділити тріумф із моєю родиною. Я буду довго цим насолоджуватись,

- розповів чемпіон у коментарі.

У хедз-апі Кулєв здолав француза Томаса Сантерна, який також оформив свій бест-кеш – 1 735 000 доларів призових.



Адріан Матеос / Фото Triton Poker

У серйозний плюс відіграв на Тритоні й найкращий іспанський покерист в історії Андріан Матеос. Третя фіналка у Чорногорії стала для нього тріумфальною. Матеос залишив за списною поле із 159 входів в турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 53 000 доларів і поклав до кишені 1 761 000 призових. До призової зони цього івенту потрапив й українець Ігор Ярошевський, 23-тє місце принесло йому 87 500 баксів.

Кріс Манімейкер оформив другий подіум на Тритоні

Легендарний американець Кріс Манімейкер до перемоги у Чорногорії додав "бронзу" ще одного турніру. А титул здобув сенсаційний дебютант серії.