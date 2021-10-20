Любитель из Сан-Франциско присоединился к одному из самых массовых турниров, которые состоялись за первые 3 недели фестиваля.

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Кутсос, как и еще почти 3 тысячи игроков, потратил 500 баксов с надеждой выиграть титул в фризаут-турнире по Безлимитному Холдему, а через 2 дня Энтони реализовал свою мечту. Любитель примерил свой первый золотой браслет и получил чек на 167 272 доллара. До этого самой большой выплатой Кутсоса были скромные 6 150 долларов.



Майкл Нури / фото wsop.com

Майкл Нури, в отличие от предыдущего героя, зарабатывает на хлеб именно покером. Впрочем, до недавнего времени он и браслетов не выигрывал, и шестизначных призовых. Ситуация изменилась после последней раздачи турнира Monster Stack за 1 500 долларов.

Нури побил килополяну из 3 520 участников и буквально выстрадал победу. Львиную долю турнирной дистанции Майкл выживал с 10 большими блайндами, а в один момент его "состояние" оценивалось лишь в 1,5 ББ. Однако, именно Нури забрал главный приз и оформил свой персонал бест – 610 437 долларов.



Девид Бейкер / фото pokernewsdesk.com

Еще один триумфатор игрового дня на WSOP Дэвид Бейкер уже не впервые грелся в лучах славы Мировой серии покера. Впрочем, бестрофейная серия была настолько затяжной, что американец практически потерял надежду получить свой третий браслет.

После успеха в 2012 в турнире H.O.R.S.E. за 10 тысяч долларов, Бейкер 15 раз добирался до топ-10 и трижды складывал оружие в хедз-апе. И наконец долгожданная победа – триумф в турнире 2-7 Трипл Дро за 1 500 долларов. Дэвид Бейкер оставил за спиной поле из 284 входов и выиграл 87 837 долларов призовых.