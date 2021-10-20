Аматор із Сан-Франциско долучився до одного із найбільш масових турнірів, як відбулись за перші 3 тижні фестивалю.

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Кутсос, як і ще майже 3 тисячі гравців, витратив 500 баксів з надією виграти титул у фрізаут-турнірі з Безлімітного Холдему, а через 2 дні Ентоні реалізував свою мрію. Любитель приміряв свій перший золотий браслет і отримав чек на 167 272 долари. До цього найбільшою виплатою Кустоса були скромні 6 150 доларів.



Майкл Нурі / фото wsop.com

Майкл Нурі, на відміну від попереднього героя, заробляє на хліб саме покером. Утім до недавнього часу і браслетів не вигравав, і шестизначних призових. Ситуація змінилась після останньої роздачі турніру Monster Stack за 1 500 доларів.

Нурі побив кілополяну із 3 520 учасників і буквально вистраждав перемогу. Левову частку турнірної дистанції Майкл виживав із 10 великими блайндами, а в один момент його "статки" оцінювались лише в 1,5 ББ. Однак, саме Нурі забрав головний приз і оформив свій персонал бест – 610 437 доларів.



Девід Бейкер / фото pokernewsdesk.com

Ще один тріумфатор ігрового дня на WSOP Девід Бейкер вже не вперше грівся у променях слави Світової серії покеру. Утім, безтрофейна серія була настільки затяжною, що американець практично втратив надію здобути свій третій браслет.

Після успіху в 2012 у турнірі H.O.R.S.E. за 10 тисяч доларів, Бейкер 15 разів добирався до топ-10 і тричі складав зброю у хедз-апі. І нарешті довгоочікувана перемога – тріумф в турнірі 2-7 Тріпл Дро за 1 500 доларів. Девід Бейкер залишив за спиною поле із 284 входів і виграв 87 837 доларів призових.