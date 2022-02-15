Новый сезон "High Stakes Poker", обещают организаторы, даст фору всем предыдущим, чего только стоит состав участников шоу.

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Свое участие в дорогих кэш-баталиях уже анонсировали Фил Айви, Том Дван, Даниэль Негреану, Патрик Антониус. Рискнуть сотнями тысяч долларов не против и патриарх игры Дойл Брансон, который в этом году будет праздновать свой уже 89-й день рождения. Тусовку ветеранов "High Stakes Poker" разбавят звездные новички покерного шоу.

Речь о действующем чемпионе мира Корае Алдемире, известном стримере Киме Хальтмане и легенде кэш-игры Гарете Адельстейне. Каждый из участников шоу будет рисковать своими деньгами, а по правилам минимальный взнос составляет 100 000 долларов. Лимит игры в Безлимитный Холдем – 200/400 долларов. Первый эпизод нового сезона "High Stakes Poker" появится уже 21 февраля.