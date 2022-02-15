Новий сезон "High Stakes Poker", обіцяють організатори, дасть фору усім попереднім, чого лише вартий склад учасників шоу.

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Свою участь у дорогих кеш-баталіях уже анонсували Філ Айві, Том Дван, Даніель Негреану, Патрік Антоніус. Ризикнути сотнями тисяч доларів не проти і патріарх гри Дойл Брансон, який цього року святкуватиме свій уже 89-й день народження. Тусовку ветеранів "High Stakes Poker" розбавлять зіркові новачки покерного шоу.

Мова про чинного чемпіона світу Корая Алдеміра, відомого стрімера Кіма Хальтмана і легенду кеш-гри Гарета Адельстейна. Кожен із учасників шоу ризикуватиме власними грошима, а за правилами мінімальний внесок становить 100 000 доларів. Ліміт гри у Безлімітний Холдем – 200/400 доларів. Перший епізод нового сезону "High Stakes Poker" з’явиться вже 21 лютого.