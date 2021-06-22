60-летний любитель покера сорвал джекпот 1 000 000 евро

Французский игрок с ником "NIKITAANNA" стал героем настоящей покерной сказки.

Зарегистрировавшись в быстром онлайн-турнире всего за 5 евро, Альберт увидел перед собой невероятный призовой фонд в 1 000 000 евро.

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Чтобы получить эти деньги, французу пришлось обыграть всего двух соперников и он справился с этим за 11 минут, хотя и было не просто:

Я все время был напряженным будто на марафоне. Даже немного побледнел и не чувствовал ног.

Такие переживания, впрочем, точно были достойными результата. 60-летний Альберт уже решил, что больше не вернется на работу. Часть денег он планирует инвестировать, а остальное подарит близким людям. Соперники NIKITAANNA в этом турнире тоже не остались ни с чем, каждый из них получил по 100 000 евро.

К слову, этого выигрыша могло бы не случиться, если бы жена Альберта ... скорее готовила еду. Ведь в турнир француз зарегистрировался потому что ждал пока его жена и ребенок приготовят ужин.