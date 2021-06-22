60-річний любитель покеру зірвав джекпот 1 000 000 євро

Французький гравець із ніком "NIKITAANNA" став героєм справжньої покерної казки.

Зареєструвавшись у швидкому онлайн-турнірі всього за 5 євро, Альберт незабаром побачив перед собою неймовірний призовий фонд в 1 000 000 євро.

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Щоб отримати ці гроші, французу довелося обіграти всього двох суперників і він впорався з цим за 11 хвилин, хоча й було не просто:

Я весь час був напруженим ніби на марафоні. Навіть трохи збліднів і не відчував ніг.

Такі переживання, утім точно були вартими результату. 60-річний Альберт уже вирішив, що більше не повернеться на роботу. Частину грошей він планує інвестувати, а решту подарує близьким людям. Суперники NIKITAANNA в цьому турнірі теж не залишилися ні з чим, кожен з них отримав по 100 000 євро.

До слова, цього виграшу могло б не трапитися, якби дружини Альберта … швидше готувала їжу. Адже в турнір француз зареєструвався бо чекав доки його жінка та дитина зготують вечерю.