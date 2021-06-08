8-часовая трансляция подарила Джону Ван Флиту и его публике немало положительных эмоций. Не без участия фортуны, а стримеру частенько доезжало, американец пробился на решающую стадию сразу в 5 турнирах. Ван Флит, к слову, играет далеко не на микролимитах. Стример заработал добротные призовые в турнирах с бай-инами от 530 до 1050 долларов.

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В итоге американец получил 2 трофея, а еще в двух ивентах финишировал на второй строчке. Именно звание вице-чемпиона в турнире хайроллеров за 1050 долларов принесло Ван Флиту львиную долю призовых в плодотворной сессии – 29,8 К долларов. А всего стример закончил марафон, заработав призовыми около 77 тысяч. В знак благодарности фартовой публике, Джон раздал 50 подарочных подписок.