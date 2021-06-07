На этот раз 21-летнему специалисту Тайсу наконец удалось продемонстрировать свое превосходство в скиллах над бизнесменом. Помог Лэндону несколько нестандартный подход: он решил на время поединка отказаться от активности в соцсетях:

Беру перерыв от соцсетей, пока это все не закончится. Там очень много случайных отвлекающих факторов, шума, мыслей. Наслаждайтесь этим всем сами, а я просто ухожу отсюда, чтобы сконцентрироваться на том, что мне надо сделать. Пожалуйста, держите мемы до моего возвращения. Моя задача – победить.

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Результат такое решение Лэндона дало мгновенно. За третью сессию, в течение которой соперники сыграли примерно 300 рук, он выиграл у Перкинса 159 тысяч долларов. Поэтому в общем Тайс теперь опережает Била на 98 тысяч долларов. Впрочем, напомним, что этот матч Перкинс начинал с форой в 720 тысяч, поэтому Лэндону еще придется изрядно попотеть, чтобы нивелировать этот гандикап.