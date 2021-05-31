Входной билет на эти соревнования стоил аж 25 тысяч долларов, поэтому неудивительно, что желающих собралось не так много – только 39 входов. Впрочем, поле было, хотя и не большим и, в свою очередь, экстремально сильным: Гринвуд, Виейра, Имсирович, Мартиросян, Келопуро, Фокс, Хэкстон ... Однако, Малиновский уже не раз доказывал свое умение обыгрывать сильнейших соперников.

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В хедз-апе Виктору противостоял успешный португальский профи, владелец браслета WSOP Жоао Виэйра. Впрочем, и ему не удалось ничего противопоставить агрессивному натиску limitless. Поэтому, после чуть более 7 часов борьбы в турнире, Малиновский стал его победителем и положил в карман впечатляющие 354 тысячи долларов призовых. Вице-чемпиону Виейре досталось 217 тысяч.