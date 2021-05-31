Вхідний квиток на ці змагання коштував аж 25 тисяч доларів, тож не дивно, що охочих зібралося не так багато – лише 39 входів. Утім поле було, хоч і не великим та, натомість, екстремально сильним: Ґрінвуд, Віейра, Імсіровіч, Мартіросян, Келопуро, Фокс, Хекстон … Проте, Маліновський вже не раз доводив своє вміння долати найсильніших суперників.

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У хедз-апі Віктору протистояв успішний португальський профі, власник браслету WSOP Жоао Віейра. Утім і йому не вдалося нічого протиставити агресивному натиску limitless. Тож, після трохи більше ніж 7 годин боротьби в турнірі, Маліновський став його переможцем і поклав до кишені вражаючі 354 тисячі доларів призових. Віце-чемпіону Віейрі дісталося 217 тисяч.