Напомним, парни играют матч тет-а-тет. Профессиональный игрок Тайс дал фору бизнесмену Перкинсу: чтобы выиграть челлендж, он должен завершить поединок с показателем +720 тысяч долларов.

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За третий отрезок дуэли Тайс приблизился к цели еще на 30 тысяч баксов. Сессия выдалась довольно спокойной, без особых драматичных моментов.

Хотя Перкинс выиграл два сравнительно крупных банка (на 97 тысяч "зеленых" в сумме), общую победу в раунде одержал Лэндон.

Оппоненты отыграли 2 тысячи раздач из запланированных 20 тысяч. Тайс лидирует на 83,7 тысяч долларов. Сейчас, Лэндон вписывается в потенциально победный график и сохраняет неплохие шансы достичь цели: выиграть у Перкинса более 720 тысяч баксов за 20 тысяч раздач.