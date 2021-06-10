Нагадаємо, хлопці грають матч тет-а-тет. Професійний гравець Тайс дав фору бізнесменові Перкінсу: аби виграти челендж, він повинен завершити поєдинок із показником +720 тисяч доларів.

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За третій відрізок дуелі Тайс наблизився до цілі ще на 30 тисяч баксів. Сесія видалася доволі спокійною, без аж надто драматичних моментів.

Хоча Перкінс виграв два порівняно великі банки (на 97 тисяч "зелених" в сумі), загальну перемогу в раунді здобув Лендон.

Опоненти відіграли 2 тисячі роздач із запланованих 20 тисяч. Тайс лідирує на 83,7 тисяч доларів. Наразі, Лендон вписується у потенційно переможний графік і зберігає непогані шанси досягнути мети: виграти у Перкінса більше 720 тисяч баксів за 20 тисяч роздач.