Итоги работы КРАИЛ и тему соблюдения принципов ответственной игры эксперты подняли во время очередного круглого стола "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине" в пресс-центре "Украинских Новостей".

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Целесообразность своего создания комиссия по регулированию азартных игр и лотерей попытается подтвердить и в течение 2022 года. Ведь совокупный экономический эффект для Украины от легализации игорного бизнеса может составлять до 30 миллиардов гривен.



Борис Баум / фото "Украинские новости"

Этому, прежде всего, будет способствовать принятие законопроекта 2713-д по налогообложению азартных игр, который установит четкую систему налогообложения, а следовательно, и сделает "правила игры" понятными для существующих и потенциальных участников рынка, включая иностранных инвесторов,

– отметил Борис Баум, первый заместитель председателя КРАИЛ.

Чтобы эта сфера была не только прибыльной, но и безопасной для общества, не стоит забывать о принципах ответственной игры. Скажем, покер, который имеет неоспоримую спортивную составляющую, наглядно демонстрирует, что в гемблинге многое зависит от навыков, а не от везения.

Виктор Кириченко / фото "Украинские новости"

Социальные проекты призваны снизить напряжение в отношении игорного бизнеса и донести до широкой общественности, что это определенный вид интеллектуального досуга, такой же, как и многие другие. Для нас является приоритетным сотрудничать по проектам, похожим на наш продукт по позиционированию и ценностям. И это могут быть совершенно неожиданные коллаборации,

– подчеркнул Виктор Кириченко, генеральный директор PokerMatch Ukraine.