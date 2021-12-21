Підсумки роботи КРАІЛ та тему дотримання принципів відповідальної гри експерти підняли під час чергового круглого столу "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні" у пресцентрі "Українських Новин".

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Доцільність свого створення Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей спробує підтвердити і впродовж 2022 року. Адже сукупний економічний ефект для України від легалізації грального бізнесу може становити до 30 мільярдів гривень.



Борис Баум / фото "Українські Новини"

Цьому, перш за все, сприятиме ухвалення законопроєкту 2713-д з оподаткування азартних ігор, який встановить чітку систему оподаткування, а отже, і зробить «правила гри» зрозумілішими для існуючих та потенційних учасників ринку, включно з іноземними інвесторами, – зазначив Борис Баум, перший заступник голови КРАІЛ.

Аби ця сфера була не лише прибутковою, але й безпечною для суспільства, не варто забувати про принципи відповідальної гри. Скажімо, покер, який має незаперечну спортивну складову, наочно демонструє, що в гемблінгу багато залежить від навичок, а не від везіння.



Віктор Кириченко / фото "Українські Новини"

Соціальні проєкти покликані знизити напругу відносно грального бізнесу й донести до широкого загалу, що це певний вид інтелектуального дозвілля, такий самий, як і багато інших. Для нас є пріоритетним співпрацювати по проєктах, схожих на наш продукт за позиціонуванням та цінностями. І це можуть бути абсолютно несподівані колаборації, – наголосив Віктор Кириченко, генеральний директор PokerMatch Ukraine.