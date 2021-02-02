Главный покерный хедз-ап поединок наших дней между Дагом Полком и Даниэлем Негреану подходит к своему завершению.

35 сессия матча стала рекордной. Соперники провели за столами 7 часов, сыграв 2000 раздач.

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Каждый из покеристов получил вознаграждение за такую работоспособность. Полк забрал у соперника еще 209 тысяч долларов, а Негреану вплотную приблизился к тому, чтобы отмучиться и наконец завершить противостояние.

Принципиальным оппонентам осталось сыграть всего 1700 раздач, поэтому, вероятно, болельщиков ждет завершающая сессия поединка. Перед ней Даг Полк имеет, мягко говоря, комфортное преимущество в почти миллион баксов!