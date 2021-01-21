Первая крупная серия турниров нового года в главном украинском руме PokerMatch вышла на финишную прямую.

Большинство наград и миллионы призовых Lockdown Series уже нашли своих счастливых владельцев, но впереди осталось самое интересное. На ближайшем уикенде состоятся титульные турниры по разным видам покера и сразу три Главных События с общим призовым фондом в более чем 2 000 000 гривен!

[Lockdown] Main Event OFC

Итак, в пятницу, 22 января в 19:30 по Киеву стартует главное событие для любителей китайского покера, с призовым фондом не менее 500 000 гривен. Бай-ин будет стоить 2 000 гривен и наверняка соберет за столами всех мастеров "восточных единоборств".

[Lockdown] Main Event PLO

Далее наступит черед адептов Пот-лимит Омахи. Мейн по этой дисциплине стартует в субботу, 23 января в 18:15 по Киеву. За входной билет придется заплатить 2 000 гривен и превратить их можно в куда более солидную сумму. Гарантированный фонд в полмиллиона гривен – то, за что точно стоит побороться.

[Lockdown] Main Event PKO

Наконец, апогеем первой турнирной серии 2021 года станет Main Event по самой популярной покерной дисциплине в мире – безлимитному Холдему. Турнир состоится в формате PKO (прогрессивного нокаута) с призовым фондом 1 000 000 гривен! Начнется соревнование в воскресенье, 24 января в 19:00 по Киеву.

Заплатить за участие в Main Event PKO придется всего 500 гривен, а получить триумфатор сможет около 200 тысяч!

Все топ-ивенты Lockdown Series будут проходить в формате мульти-энтри, а тот, кто зарегистрируется до начала соревнований, получит на 10% больше фишек в стартовом стеке. Также каждый игрок имеет шанс извлечь "счастливую карту", которая позволяет вернуть 1% или все 100% бай-ину.

Кроме того, попасть на любой турнир серии можно через сателлиты с минимальной стоимостью входа.