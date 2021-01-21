Перша велика серія турнірів нового року в головному українському румі PokerMatch вийшла на фінішну пряму.

Більшість нагород і мільйони призових Lockdown Series уже знайшли своїх щасливих власників, утім поперед залишилося найцікавіше. На найближчому вікенді відбудуться титульні турніри з різних видів покеру і одразу три Головні Події з загальним призовим фондом більш ніж 2 000 000 гривень!

[Lockdown] Main Event OFC

Отож, у п’ятницю, 22 січня о 19:30 за Києвом стартує Головна Подія для любителів Китайського покеру, з призовим фондом щонайменше 500 000 гривень. Бай-ін коштуватиме 2 000 гривень і напевне збере за столами усіх майстрів "східних єдиноборств".

[Lockdown] Main Event PLO

Далі настане черга адептів Пот-Ліміт Омахи. Мейн з цієї дисципліни стартує у суботу, 23 січня о 18:15 за Києвом. За вхідний квиток доведеться заплатити 2 000 гривень та перетворити їх можна у куди соліднішу суму. Гарантований фонд у пів мільйона гривень – те, за що точно варто поборотися.

[Lockdown] Main Event PKO

Врешті, апогеєм першої турнірної серії 2021 року стане Main Event із найпопулярнішої покерної дисципліни у світі – Безлімітного Холдему. Турнір відбудеться у форматі PKO (прогресивного нокауту) з призовим фондом 1 000 000 гривень! Розпочнеться змагання в неділю, 24 січня о 19:00 за Києвом.

Заплатити за участь у Main Event PKO доведеться всього 500 гривень, а отримати тріумфатор зможе близько 200 тисяч!

Усі топ-івенти Lockdown Series відбуватимуться у форматі мульти-ентрі, а той, хто зареєструється до початку змагань, отримає на 10% більше фішок у стартовому стеку. Також кожен гравець має шанс витягти "Щасливу карту", яка дає змогу повернути 1% або всі 100% бай-іну.

Крім того, потрапити на будь-який турнір серії можна через сателіти із мінімальною вартістю входу.