1 500 000 гривен под ёлочку: украинский покерист Андрей Держипильский сделал себе подарок сам

Известный регуляр Андрей Держипильский выиграл за один день в двух турнирах более 50 000 долларов. Украинец борется за трофеи в престижной онлайн-серии WSOPC Series.

В канун новогодних праздников профессиональные покеристы продолжают сражаться за победы, чтобы успеть закончить год на позитивной ноте. Андрею Держипильскому удалось отличиться сразу в двух ивентах.

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В турнире по Холдему с бай-ином 1 050 долларов украинец зашел в 3-макс, где его соперниками были известный россиянин Александр Шепель и игрок из Китая. К сожалению, в решающей раздаче две пары KJ Андрея пали под натиском АК китайца, который также собрал две пары. За третье место в событии Super Tuesday HR украинец получил 38 137 долларов.

Не растратив весь свой боевой настрой, Андрей Держипильский отправился покорять другой турнир CRAZY EIGHTS HR, где бай-ин составлял 888 долларов. Результат – снова "бронза" и дополнительные 15 646 долларов призовых. Таким образом, за один день украинец получил в национальной валюте около 1 500 000 гривен.