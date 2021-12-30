1 500 000 гривень під ялинку: українець Андрій Держипільський зробив подарунок собі сам

Відомий регуляр Андрій Держипільський виграв за один день у двох турнірах понад 50 000 доларів. Українець змагається за трофеї у престижній онлайн-серії WSOPC Series.

Напередодні новорічних свят професійні покеристи продовжують боротися за перемоги, щоб завершити рік на позитивній ноті. Андрію Держипільському вдалося відзначитися одразу у двох івентах.

Цікаво Покерист-кулінар: професійний гравець у покер став переможцем шоу МастерШеф

У турнірі з Холдему з бай-іном 1 050 доларів українець дійшов до 3-макс, де його суперниками були відомий росіянин Олександр Шепель та гравець з Китаю. На жаль, у вирішальній роздачі дві пари KJ Андрія не встояли АК китайця, який так само отримав дві пари. За третє місце у події Super Tuesday HR українець отримав 38 137 доларів.

Не втративши весь свій бойовий настрій, Андрій Держипільський вирушив підкорювати інший турнір серії CRAZY EIGHTS HR, де бай-ін складав 888 доларів. Результат – знову "бронза" та додаткові 15 646 доларів призових. Таким чином, за один день українець отримав у національній валюті понад 1 500 000 гривень.