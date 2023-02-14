Роббі Лью повертається до покерних шоу після гучного скандалу

Тепер уже відома покеристка Роббі Лью знову з'явиться на "великих екранах". У день закоханих дівчина планує зіграти на покерному шоу Live at the Bike.

Роббі Лью стала ледь не найбільш обговорюваною дівчиною у покері у 2022 році. Причиною стала її скандальна роздача з Гарретом Адельштайном на Hustler Casino Live. Кол 3-бет олл-іна на тьорні з рукою J4о став мемом, але при цьому покеристка виграла 269 000 доларів.

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Після всіх звинувачень та розслідувань жодних ознак шахрайства з її боку не виявили. Адельштайн, який змушував повернути гроші, досі не вибачився, а от Лью стала тепер неймовірно популярною. Як і рука у покері – J4о.

Роздача Лью з Адельштайном / Фото PokerNews

Тепер американська хобі-покеристка повідомила, що гратиме на Live at the Bike з 14 по 17 лютого. Разом із Роббі Лью на шоу з'явиться зірковий Філ Хельмут. У нього теж своя історія, пов'язана з уболівальниками, які критикували Хельмута, що він постійно закуповує найменший стек на таких шоу.

Глядачі з нетерпінням чекають ефірів Live at the Bike, де обов'язково будуть роздачі між Лью та Хельмутом. Зважаючи на манеру Філа постійно теліпати язиком за столами, не виключено, що покеристи згадають ту саму роздачу Роббі з J4о.