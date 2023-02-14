Робби Лью возвращается в покерные шоу после громкого скандала

Теперь уже известная покеристка Робби Лью снова появится на "больших экранах". В день влюблённых девушка планирует сыграть на покерном шоу Live at the Bike.

Робби Лью стала едва ли не самой обсуждаемой девушкой в покере в 2022 году. Всему виной её скандальная раздача с Гарретом Адельштайном на Hustler Casino Live. Кол 3-бет олл-ина на тёрне с рукой J4о стал настоящим мемом, но при этом покеристка выиграла тогда 269 000 долларов.

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После всех обвинений и расследований никаких признаков мошенничества с её стороны обнаружено не было Адельштайн, который потребовал вернуть ему деньги, до сих пор так и не извинился, а вот девушка стала теперь невероятно популярной. Как и рука J4о в покере.

Раздача Лью и Адельштайна / Фото PokerNews

Теперь американская хобби-покеристка сообщила, что будет играть на Live at the Bike с 14 по 17 февраля. Вместе с Робби Лью на шоу появится звёздный Фил Хельмут. У него тоже есть своя история, связанная с болельщиками, раскритиковавшими Хельмута за то, что он постоянно закупает маленький стек на таких шоу.

Зрители с нетерпением ждут эфиров Live at the Bike, где обязательно будут противостояния Лью и Хельмута. Учитывая манеру Фила постоянно болтать за столами, не исключено, что покеристы будут обсуждать ту самую раздачу с J4о.