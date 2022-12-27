У звичайний день напередодні Різдва покеристка із Нью-Джерсі прийшла грати у казино Атлантік-Сіті. На її величезний подив дівчина витягла джек-пот рекордного розміру, витративши всього 5 доларів.

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Інвестиції принесли покеристці 33 629 060% чистого прибутку. На радощах дівчина, яку власники казино ідентифікували як давню клієнтку закладу, залишила дилерам 77 000 доларів чайових. Це 4,6% від загального призу.

Джекпот в Атлантік-Сіті був не єдиним великим виграшем цього року. У серпні Бенджамін Фланаган програв роздачу з каре тузів флеш-роялю у казино Ріверс у Піттсбурзі та зірвав бед-біт-джекпот у розмірі 1 200 000 доларів. А в червні у Playground Poker Club у Канаді було зірвано рекордний джекпот 2 200 000 доларів, коли гравець програв роздачу з каре десяток.