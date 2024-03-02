"Нікому нічого не винен": рекордсмен світу відхрестився від боргу у 100 000 доларів

Моріс Хокінс нарешті вийшов у публічну площину із заявою, прокоментувавши звинувачення у несплаті ним боргу іншому покеристу Енді Гарсії. Аргументи боржника виявились не надто переконливими.

Нещодавно ми уже розповідали про чергову скандальну справу зі світу покеру, фігурантом у якій став рекордсмен світу – власник 15 золотих перснів WSOP Моріс Хокінс. Після тривалої мовчанки покерист таки відважився прокоментувати ситуацію, резюмувавши – він нікому нічого не винен.

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Енді – крутий чувак, цей чолов’яга був поруч зі мною у важкий час. Я позичив у нього близько 40 000 доларів, а решту отримав, як бонуси. А згодом він подав на мене в суд. Все, чого вимагав Енді – 20 000 баксів. І чому б це людина, якій я винен близько 100 тисяч, просить мене повернути їй лише 20К, – каже Моріс Хокінс у своєму спічі.

Попри, здавалось би, вагомі аргументи Моріса, у коментарях під відео багато відомих представників покерного ком’юніті підтримали саме Енді Гарсію. А хтось навіть надав деталі справи окружного суду штату Флоріда, де чорним по білому написано, що Моріс Хокінс зобов’язаний виплатити беккеру 115 828 доларів.