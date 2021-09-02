Трилер, де Рассел Кроу, окрім режисерської роботи, виконає головну роль, знімають в Австралії. А "зелений континент", як відомо, нещодавно накрила хвиля штаму Дельта, у країні ввели серйозні карантинні обмеження.

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Знімальна група "Покер Фейс" уже перебувала на фінішній прямі, але змушена поставити роботу на паузу на невизначений термін. Стрічку спочатку планували знімати в Маямі, утім, Рассел Кроу наполіг на зйомках у Сіднеї, якнайближче до своєї батьківщини Нової Зеландії.

Відтак, голлівудській зірці тепер не уникнути критики збоку поціновувачів фільмів на покерну тематику. А весь сюжет стрічки "Покер Фейс" зав’язаний на інтелектуальній грі. Герой Рассела Кроу мільярдер Джейк організовує дорогі покерні розбірки аби помститись своїм недругам.