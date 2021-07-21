Провідний український покер-рум святкує ювілей: PokerMatch виповнилось 5 років

21 липня 2016 року свої двері для покеристів за віртуальними столами відкрила нова українська покерна платформа. За 5 років PokerMatch вдалось підкорити чимало досягнень і здобути прихильність десятків тисяч гравців.

Сьогодні PokerMatch є одним із найкрупніших покер-румів Східної Європи і входить до топ-10 найкращих платформ світу. Досягти такого прориву компанії вдалось завдяки роботі у багатьох напрямках.

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За 5 років PokerMatch розіграв сотні мільйонів гривень у онлайн-серіях та регулярних щоденних турнірах. Чого лише варті рекордні для України івенти Mega KO з гарантіями до 10 000 000 гривень. Компанія також активно працює із офлайн-грою, організовуючи живі серії, які стабільно збирають сотні покеристів в боротьбі за круті призові та чемпіонській кубки.

Нещодавно PokerMatch піднявся на першу сходинку в авторитетному рейтингу PokerScout. Крім того, український покер-рум стабільно отримує престижні нагороди в Україні та за кордоном.

PokerMatch активно підтримує національну збірну зі спортивного покеру, яка двічі підкорювала титул чемпіона світу. Чималу увагу покерна платформа також приділяє співпраці із іншими видами спорту. Нещодавно PokerMatch провів турніри в колаборації із шахами та кіберспортом.

Участь у розвитку компанії та популяризації інтелектуальної гри активно беруть амбасадори та стрімери PokerMatch. Покерні стріми на платформі Twitch збирають численну аудиторію, яка в хорошій компанії весело і цікаво проводить час. А до свого ювілею покер-рум влаштував 25-годинний стрім-марафон.