Головний поєдинок на High Stakes Duel незабаром проведуть Даніель Негреану та Ерік Перссон. Але спочатку у студії PokerGO пройшов так званий андеркарт – "розминковий" хедз-ап між Шоном Дібом та Майком Матусовим.

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Вибір дуелянтів став приємним сюрпризом для покерних фанатів. Матусов і Діб – представники різних поколінь. Майк виграв свій перший браслет WSOP, коли Шону було 13 років. Але на даний час уже Діб випереджає Матусова за кількістю трофеїв Світової серії покеру.

У хедз-апі на High Stakes Duel стара школа покеру не підвела. Перемогу здобув Матусов, хоч йому не здавали монстр-рук. Майк дотиснув суперника завдяки планомірному та завзятому нарощуванню стека у дрібних та середніх банках. Винагородою стали 20 000 доларів.

Хедз-ап Майка Матусова та Шона Діба: дивіться відео

Тепер на High Stakes Duel відбудеться одразу 2 раунди між Даніелем Негреану та Еріком Перссоном. Спочатку їм треба "викласти" по 50 000 доларів, а у разі реваншу той, хто програв, заплатить 100 000 доларів.