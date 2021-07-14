Бай-ін сюди коштував 50 тисяч доларів. 35 входів гарантували пристойний призовий фонд — 1,75 мільйона баксів!

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Звісно, на солідний куш полювало чимало акул покеру. За фінальним столом зібралася справді зіркова компанія.

Зокрема, лідером у вирішальний етап турніру входив нестримний Алі Імсіровіч. Щоправда, цього разу боснійцеві не пощастило. Він посів п’яте місце, заробивши 122 тисячі доларів.

Далі Негреану вибив іспанця Серхі Рейху (192 тисячі "зелених" призових). Наступна жертва Даніеля була ще більшою. Від рук канадця постраждав сам Алекс Фоксен. За третю позицію він отримав 280 тисяч баксів.

У фінальному хедз-апі канадець боровся з Девідом Колменом. Американець доволі довго пручався, та врешті не встояв під натиском Негреану, який цього вечора був відверто в ударі:

Я добре виступав увесь тиждень. Усе завдяки тому, що почав краще розуміти блефи і важливість їхнього використання. Я почав набагато більше блефувати, збільшив агресію. Так отримав кілька хороших банків і в підсумку кубок переможця.

Окрім кубка, Даніель заробив 700 тисяч доларів! Колмен отримав 455 тисяч баксів.

Також Негреану увірвався до трійки найкращих у загальному рейтингу PokerGo Cup. Лідером тут залишається Алі Імсіровіч.