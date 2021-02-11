Програвши 1,2 мільйона баксів, Негреану викликав на матч чергового "монстра" покеру

Зірковий та епатажний канадський хайролер Даніель Негреану, схоже, так і не навчився вгамовувати власне его.

Нагадаємо, Даніель вщент програв хедз-ап дуель Дагові Полку.

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Практично увесь поєдинок тривав за тотальної переваги американця. Чимало покеристів критикували канадця за такий "перфоменс". Серед них і Філ Хельмут.

І саме американського гіганта гри Негреану обрав у ролі свого наступного опонента. Даніель навіть не приховував, що кинув виклик Хельмуту, аби поквитатися з ним за критику.

Відзначимо, що ця дуель має усі шанси стати ще популярнішою, ніж битва Негреану-Полк. Слід згадати, що нещодавно Філ дуже впевнено розібрався з Антоніо Есфандіарі. Хельмут — визнаний майстер поєдинків тет-а-тет, тому, найімовірніше, він буде великим фаворитом поєдинку з Даніелем.

Проте, експерти відзначають, що американець звик грати на короткій дистанції, а от, скажімо, матч із 25 тисяч роздач йому може видатися доволі виснажливим.

Якби там не було, якщо Хельмут прийме "запрошення" Негреану, ми можемо стати свідками найгучнішого покерного протистояння в історії!