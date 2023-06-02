Професійний шахіст виграв браслет Світової серії покеру в турнірі за 25 000 доларів

У Лас-Вегасі визначився володар другого золотого браслета WSOP. Ним став Александр Війом'є – досвідчений шахіст зі Швейцарії, який нещодавно перекваліфікувався у професійного покериста.

Александр Війом'є досяг успіху в шахах, отримавши міжнародного майстра та майстра FIDE. Приділяти увагу турнірному покеру швейцарець почав лише рік тому. Він дебютував на WSOP, після чого показував гідні результати у найдорожчих подіях на серії EPT.

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За рік Александр Війом'є заробив понад 2 000 000 доларів, а тепер назавжди вписав своє ім'я в історію Світової серії покеру. Швейцарець сенсаційно виграв турнір хайроллерів із бай-іном 25 000 доларів, обігравши найсильніших гравців світу.

Александр Війом'є / Фото poker.org

У події High Roller 6-Handed було зроблено 207 входів, завдяки чому призовий фонд турніру перевищив 4 800 000 доларів. У хедз-апі відомий шахіст переграв 3-разового власника браслета WSOP Ченса Корнута. Попри стрімкий злет у покерній кар'єрі, Александр не вважає себе особливим гравцем.

Я не входжу до числа кращих гравців. Як і в шахах, покером потрібно займатися роками, щоб досягти вершини. Хоча я, безумовно, прогресую та отримую задоволення від участі в турнірах. Але поки що рано давати сміливі оцінки щодо майбутнього, – сказав після перемоги Війом'є.

За словами Александра, покер та шахи мають багато спільного. Наприклад, необхідність зберігати концентрацію протягом тривалого часу. Разом із першим браслетом WSOP швейцарець отримав 1 215 864 долари.