Профессиональный шахматист выиграл браслет Мировой серии покера в турнире за 25 000 долларов

В Лас-Вегасе определился обладатель второго золотого браслета WSOP. Им стал Александр Вийомье – опытный шахматист из Швейцарии, который недавно переквалифицировался в профессионального покериста.

Александр Вийомье добился успеха в шахматах, получив международного мастера и мастера FIDE. Уделять внимание турнирному покеру швейцарец начал только в прошлом году. Он дебютировал на WSOP, после чего показал достойные результаты в дорогих событиях на серии EPT.

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Всего за год Александр Вийомье заработал более 2 000 000 долларов, а теперь навсегда вписал своё имя в историю Мировой серии покера. Швейцарец сенсационно выиграл турнир хайроллеров с бай-ином 25 000 долларов, выдержав конкуренцию сильнейших игроков мира.

Александр Вийомье / Фото poker.org

В событии High Roller 6-Handed было 207 входов, благодаря чему призовой фонд турнира перевалил за 4 800 000 долларов. В хедз-апе шахматист переиграл 3-кратного обладателя браслета WSOP Ченса Корнута. Несмотря на стремительный взлёт покерной карьеры, Александр не считает себя особенным игроком.

Я не вхожу в число лучших игроков. Как и в шахматах, покером нужно заниматься годами, чтобы достичь вершины. Хотя я, безусловно, расту и получаю удовольствие от участия в турнирах, пока рано давать моей карьере какие-то смелые оценки, – заявил после победы Вийомье.

По словам Александра, у покера и шахмат много общего. Например, необходимость сохранять концентрацию на протяжении длительного времени. Вместе с первым браслетом WSOP швейцарец получил 1 215 864 доллара.