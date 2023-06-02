На Світовій серії покеру стартував один із найбільших турнірів Mystery Millions з таємничою нагородою у розмірі 1 000 000 доларів. Цю суму отримає хтось з учасників у будь-який момент просто за вибивання суперника. Торік у подібному турнірі взяли участь понад 14 000 гравців.

До теми Перший браслет Світової серії покеру отримав дилер із Каліфорнії

Келсі Плам запросили для участі в офіційній церемонії відкриття турніру. Вона представила золотий браслет WSOP, який дістанеться переможцю Mystery Millions, а потім "приклала руку" до першої роздачі. Пізніше Келсі Плам приєдналася до учасників турніру.

Келсі Палм на церемонії WSOP / Фото yogonet.com

Розігруюча "Las Vegas Aces" стала головною зіркою минулого сезону WNBA. Вона допомогла своїй команді вперше виграти чемпіонство, дебютувала у Матчі всіх зірок, де була визнана MVP. Щоправда, покерні навички чемпіонки виявилися гіршими за її вміння у баскетболі.

Келсі Плам вилетіла з турніру однією з перших. Подія Mystery Millions продовжується. З українців у другий день події поки що пройшов тільки Ростислав Сабіщенко. Також у верхній частині чип-каунту розташовується футболіст німецького "Вольфсбурга" Макс Крузе.