Цього року працівники WSOP були особливо активними. Турнір зібрав 1 015 входів і став третім в історії Світової серії покеру за кількістю учасників. Сума призового фонду теж вражала – 426 300 доларів.

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Переможцем стартової події WSOP став дилер казино "Parkwest 508" з Каліфорнії Пітер Тай. Разом із браслетом американець отримав 75 535 доларів. Він не є професійним гравцем у покер. Частіше за столами грає кеш.

Я розраховував весело провести час, але зайшов надто далеко. Фінальний стіл видався дуже важким. Зараз я повідомлю близьким про те, що сталося, а потім вже подумаю чи повернуся на серію знову

– заявив після перемоги Пітер Тай.

Браслет Світової серії покеру – не перший трофей у колекції дилера з Каліфорнії. У 2018 році Пітер він виграв титул WPT500 Legends of Poker, отримавши понад 20 000 доларів. Наступний браслет WSOP розіграють учасники хайролерського турніру за 25 000 доларів. Там уже сформувався фінальний стіл.