"Продається" зірка покеру: Філ Айві торгує долями на турнір за 1 000 000 доларів
Джерело:Телеграм-канал Покерофф
Американець вперше в кар’єрі дає змогу заробити тим, хто повірить у його майстерність. Прикладом Айві скористались й інші учасники мегатурніру.
19 грудня в Лас-Вегасі відбудеться непересічна покерна подія – турнір за 1 000 000 доларів Big One for One Drop, який востаннє проходив вже 5 років тому. Першим свою участь в івенті підтвердив мастодонт покерної професії Філ Айві, який пропонує кожному бажаючому стати його бекером.
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Американець, який за кар’єру виграв призовими в офлайн-МТТ 41,1 млн доларів, уперше продає долі на турнір. Нехай мова йде лише про 1%, зате без коефіцієнту. Мінімальна покупка – 0.001% (10 доларів), максимальна – 0.01% (100 баксів).
Турнір Big One for One Drop / Фото PokerNews
Потенційний заробіток бекерів, вочевидь, залежатиме від кількості учасників, і успішності Філа, звісно. Словом, наразі свою участь підтвердили 14 покерних товстосумів, і кілька з них, як і Айві, продають долі на One Drop. Мова про Федіра Хольца, Алекса Фоксена, Маріо Мосбека і Майка Сетеру.
Чемпіон 2012 Антоніо Есфандіарі / Фото PokeNews
Грандіозна покерна подія із благодійною місією, мова саме про бай-ін в 1 000 000 доларів, відбудеться уп’яте. Частина кожного внеску допоможе організації One Drop Foundation забезпечити питною водою найбільш проблемні регіони планети.
- У 2012 турнір виграв Антоніо Есфандіарі – 18,3 млн призових;
- 2014 — Ден Колман (15,3 млн)
- 2016 — Елтон Цанг (12,2 млн),
- 2018 — Джастін Бономо (10 млн).