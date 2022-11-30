Андрій Новак наочно демонструє, хто є одним із найкращих гравців турнірного онлайн-покеру. Досвідчений регуляр з України записав до свого активу пристойний приз, хоча весь потенціал за фінальним столом так і не проявив через прикрий бед-біт.

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Цього тижня флагманський турнір Super Millions зібрав 168 входів та 1 680 000 доларів призового фонду. Українець успішно подолав поле, зайнявши місце за фінальним столом зі стеком 27 ББ. Початок гри вийшов драматичним саме через виставлення Андрія Новака проти Еріка Уоррі.

Український гравець мав відмінні шанси подвоїти свій стек, виставившись на тьорні з AQ проти AJ. Опонент мав лише два аути на перемогу і на рівері прийшов саме валет. Увесь банк відправився до американського автора бестселера про мережевий маркетинг, а Новак посів 9 місце.

"Втішний" приз для українця за ранній виліт – 48 782 долари. Чемпіоном Super Millions став чеський покерист Роман Грабець, який розпочинав фіналку зі стеком 21 ББ, але вдало розкрутився, обігравши у хедз-апі Майка Вотсона. Переможець турніру отримав 341 478 доларів.