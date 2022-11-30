Спочатку в 5-му раунді шоу High Stakes Duel Філ Хельмут мав зустрітися зі Скоттом Сівером у матчі-реванші ще у серпні. Але суперник із невідомих причин відмовився. Свою кандидатуру на цей матч запропонував інший американський професійний гравець Джейсон Кун.

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Призовий фонд шоу на цій стадії складає 1 600 000 доларів. Кожен учасник вносить бай-ін 800 000 доларів. Ставка для обох гравців нерівноцінна, тому що Хельмут у разі перемоги зможе забрати гроші, а якщо виграє Кун, то йому потрібно буде грати знову. Згідно з правилами шоу, гравці не можуть забрати всю суму, поки не виграють 3 матчі поспіль.

Фанати покеру чекають на цей поєдинок із нетерпінням. Філ Хельмут – один із найвідоміших покеристів світу, рекордсмен за кількістю браслетів WSOP, маючи понад 30 000 000 доларів призових у живих турнірах. Джейсон Кун також популярний хайроллер, який посідає 7 місце у списку найбагатших покеристів планети з виграшем у живих турнірах понад 40 000 000 доларів.

Успіх Хельмута у хедз-апі гарантує йому титул переможця шоу. У разі перемоги Куна, їм доведеться зустрітися ще раз, але вже за 3 200 000 доларів. У перших двох сезонах High Stakes Duel Філ Хельмут всуху обіграв Антоніо Есфандіарі та Даніеля Негреану.