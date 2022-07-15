Зазвичай фінальний стіл Main Event WSOP грають у форматі 9-макс. Планувалося, що так буде і цього разу. Але 6-й день турніру тривав аж 17 годин, тому було прийнято рішення зіграти неофіційний фінальний стіл із 10 учасниками.

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Мінімальна виплата у турнірі складає 675 000 доларів. Головний тріумфатор отримає красень-браслет і 10 000 000 доларів. У статусі чип-лідерів фіналку розпочнуть одразу двоє гравців.

Еспен Йорстад (Норвегія)

Сума призових за даними Hendonmob: 266 800 доларів. Це онлайн МТТ-регуляр високих лімітів. Посідав 6 місце у Main Event WSOP Online минулого року, вигравши 603 000 доларів. На поточній серії разом із Патріком Леонардом виграв браслет WSOP у командному турнірі (74 000 доларів).

Еспер Йорстад / Фото PokerNews

Метью Су (США)

Сума призових за даними Hendonmob: 49 300 доларів. Про цього гравця майже нічого невідомо. У живих турнірах оформив 3 ITM з найкращим результатом 29 300 доларів за 43 місце у WPT Main Event 2021 року.

Метью Су / Фото PokerNews

Матія Добріч (Хорватія)

Сума призових за даними Hendonmob: 239 100 доларів. Хорватський покерист розпочне гру за фіналкою з 3-м стеком. Торік йому вдалося посісти 32 місце у турнірі Main Event WSOP. Виграш 198 000 доларів залишається найкращим результатом у кар'єрі.

Матія Добріч / Фото PokerNews

Аарон Дучак (Канада)

Сума призових за даними Hendonmob 423 800 доларів. Перший ITM у живих турнірах оформив у 2006 році. Найкращий результат на WSOP – 14 місце у турнірі PLO Championship у 2018 році. Тоді виграв 42 000 доларів.

Аарон Дучак / Фото PokerNews

Джон Імс (Великобританія)

Сума призових за даними Hendonmob: 2 200 000 доларів. Це досвідчений регуляр живих турнірів. Найкращий результат у кар'єрі – перемога у Main Event WSOPC 2014 року. Виграш тоді склав 289 700 доларів.

Джон Імс / Фото PokerNews

Адріан Аттенбороу (Австралія)

Сума призових за даними Hendonmob: 1 460 000 доларів. Один із найдосвідченіших гравців за фінальним столом. Регуляр живих турнірів в Австралії, Макао та Лас-Вегасі. На ресурсі Hendonmob у нього 50 записів: 8 перемог, 3 другі місця та 5 третіх місць.

Адріан Аттенбороу / Фото PokerNews

Майкл Дуек (США)

Сума призових за даними Hendonmob: 651 300 доларів. Наймолодший серед учасників фіналки (23 роки). У живих турнірах 8 разів потрапляв у призи. Два тижні тому посів 3 місце у турнірі WSOP з Омахи і заробив 548 000 доларів.

Майкл Дуек / Фото PokerNews

Джеффрі Фарнс (США)

Сума призових за даними Hendonmob: 181 500 доларів. Чип-лідер 7-го ігрового дня. Два тижні тому оформив бест-кеш у кар'єрі: 61 200 доларів за 7 місце у MGM Grand Summer Series на 967 входів.

Джеффрі Фарнс / Фото PokerNews

Ашер Конніфф (США)

Сума призових за даними Hendonmob 2 800 000 доларів. Один із найдосвідченіших на фіналці, але має найкоротший стек. Перемагав у турнірі WPT World Championship 2015 (973 000 доларів), WPT NLHE Deep Stack 2015 (203 000 доларів), Main Event WSOPC 2017 (193 000 доларів.

Ашер Корніфф / Фото PokerNews

Філіп Соукі (Великобританія)

Сума призових за даними Hendonmob: 830 800 доларів. До 2014 року Соукі грав переважно кеш. Потім перейшов на турніри. Минулого місяця оформив бест-кеш: 102 000 доларів за 4 місце у турнірі The Wynn Summer Classic на 1 446 входів.

Філіп Соукі / Фото PokerNews