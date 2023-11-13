"Посміялись" над гарантією: учасники Головної події встановили новий рекорд WSOPE

Головна подія європейського етапу Світової серії зібрала найбільшу кількість учасників в історії цього турніру. А відтак і призовий фонд здолав рекордну позначку.

В боротьбу за головний приз WSOP Europe у чеському Розвадові вступили 817 покеристів. Це при тому, що бай-ін в Main Event коштував 10 350 євро.

До теми Український покерист був близьким до здобуття третього золотого браслету

Відтак організатори констатували – гарантію у 5 000 000 євро перебили більш як у 1,5 рази. На кону 7 761 500 євро, а чемпіон гарантовано отримає 1.5 мільйони.



Головна подія WSOP Europe / Фото PokerNews

За солідний приз борються й українці. Власне їх у турнірі було п’ятеро. Олексій Ковальчук і Олександр Довженко з дистанції вже зійшли. А от Руслан Волков, Борис Рожановський і Ренат Богданов є близькими, щоб потрапти у ITM.



Ренат Богданов / Фото PokerNews