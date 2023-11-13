"Посмеялись" над гарантией: участники Главного события установили новый рекорд WSOPE

Главное событие европейского этапа Мировой серии собрало наибольшее количество участников в истории этого турнира. Следовательно и призовой фонд преодолел рекордную отметку.

В борьбу за главный приз WSOP Europe в чешском Розвадове вступили 817 покеристов. Это при том, что бай-ин в Main Event стоил 10 350 евро.

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Следовательно, организаторы констатировали – гарантию в 5 000 000 евро перебили более чем в 1,5 раза. На кону 7 761 500 евро, а чемпион гарантированно получит 1.5 миллиона.



Главное событие WSOP Europe / Фото PokerNews

За солидный приз сражаются и украинцы. Собственно, их в турнире было пятеро. Алексей Ковальчук и Александр Довженко с дистанции уже сошли. А вот Руслан Волков, Борис Рожановский и Ренат Богданов близки, чтобы попасть в ITM.



Ренат Богданов / Фото PokerNews