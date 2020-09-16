Ґреґ Реймер – тріумфатор Main Event WSOP 2004. Саме він виграв перший Main Event, який відбувався після спровокованого Крісом Манімейкером покерного буму. Тож Ґреґу довелося обіграти рекордне на ту мить поле у 2576 входів.

Лише цим успіхи Реймера, звісно, не обмежуються. Він завоював чимало трофеїв і заробив понад 8 мільйонів доларів призових.

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Ґреґ залюбки ділиться власним досвідом. Він написав кілька книг присвячених покеру, а у своєму блозі розбирає окремі аспекти гри. Цього разу він вирішив розповісти, чому важливо продумувати свої дії на кілька ходів вперед. Слово Ґреґу Реймеру:

Ви граєте Безлімітний Холдем, не важливо турнір чи кеш. Перший гравець робить ставку 10 блайндів, а другий робить ререйз ол-ін 25 блайндів. І тут перший гравець починає цілу театральну виставу і з тривалими муками намагається прийняти рішення. Ненавиджу коли таке відбувається. В мене виникає враження, що ці люди просто марнують дорогоцінні хвилини мого життя. Я розумію, що вони щиро не знають, що робити. Але все одно ненавиджу їх за марнування нашого часу.

Помилка таких людей не в тому, що вони зрівняють тут ставку, чи викинуть свої карти. Помилка в тому, що вони не подумали наперед.

Кожного разу, коли ви приймаєте якесь рішення у покері, ви повинні думати про те, що буде далі. Коли ви підіймаєте на префлопі, то повинні вже знати, що робитимете коли хтось зробить ререйз, чи як поводитися на різних варіантах флопу. Коли ставите на флопі, мусите бути готові і до чек-рейзу, і до виходу різних карт на тьорні. Звісно, ви не можете передбачити кожен свій крок, але слід тримати в головні найімовірніші варіанти.

Серйозна помилка першого гравця із мого прикладу те, що він не передбачив один із найімовірніших сценаріїв розвитку подій. Такі дії не просто гають час, вони ведуть до великих проблем у грі. Я безліч разів бачив як гравці колять ставку чи рейз, бо думають, що опонент блефує. Та коли той робить ще більшу ставку на тьорні, вони розгублюються і просто викидають карти. Ще раз повторю – помилка не в тому, щоб зробити фолд, вона – у відсутності плану.

Відсутність плану практично гарантує помилку на якомусь етапі розіграшу. Наприклад, я захищаю свій великий блайнд проти вашого префлоп-рейзу із 10-9. Ви робите ставку на флопі К-10-6 і я зрівнюю. На тьорні виходить бланкове 2 і ви ставите ол-ін розміром в банк. Єдиним правильним рішенням для мене тут буде знову зрівнювати. Інакше, навіщо тоді я колов ставку на флопі? Просто сподіватися на вихід 10 чи 9 було б безглуздо. Якби я думав, що у вас краща рука, то мав би викидати ще на флопі. Утім, я постійно бачу цю помилку. Гравці не складають план на розіграш, просто зрівнюють на флопі із маргінальними руками і потім викидають на тьорні, після ще однієї ставки. Небажання думати наперед веде до гарантованих провалів. Натомість, чим більше ходів ви зможете прорахувати заздалегідь, тим кращі результати від своєї гри отримаєте!