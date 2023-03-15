Понад 60 000 доларів на трьох: хто з українських покеристів найкраще виступив в онлайні

Початок весни – гаряча пора для любителів онлайн-покеру. У багатьох румах проводяться титульні серії, де крім великих призових можна виграти престижні покерні трофеї.

Українські покеристи відмінно проявляють себе в онлайні. Вчорашній день став особливо успішним для трьох регулярів. Андрій "STiger" Новак, Костя "Kostya Jock" та Влад Мартиненко оформили одразу кілька фінальних столів.

Читайте також "Final Nine" дебютує як перша в історії сучасна серія коміксів на тему покеру

Після паузи вперше запустив стрим Андрій Новак. "Тигр" українського покеру порадував глядачів двома фінальними столами. "STiger" переміг у події WSOPC Series Spring Classic з бай-іном 250 доларів.

Турнір зібрав 691 вхід, а за фінальним столом гравці уклали угоду. У 3-макс, де зустрілися Андрій Новак, ще один українець Влад Мартиненко, а також канадець Кріс Клодніцкі, фіналісти поділили призові майже порівну. Кожен отримав понад 18 000 доларів.

Андрій Новак / Фото partypoker.com

Владу Мартиненку вдалося посісти ще одне 2 місце у турнірі LUCKY SEVENS з бай-іном 777 доларів. Українець отримав 10 800 доларів призових. Андрій Новак додав собі 3 900 доларів за 4 місце у події WSOPC High Rollers PLO Bounty.

Молодий український стример "Kostya Jock" у прямому етері оформив 3 фіналки. Найбільший приз отримав у турнірі за 109 доларів, де став раннер-апом з-поміж більш як 1 000 учасників. Призові склали також 10 800 доларів.

Ще 8 800 доларів молодий хайролер виграв у події з бай-іном 530 доларів. Тут "Kostya Jock" зупинився у кроці від хедз-апу. І на завершення стриму глядачів чекала ще одна фіналка. Українець виграв "скромний" турнір за 30 доларів, отримавши 1 200 доларів.