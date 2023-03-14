"Final Nine" – це перша книга Аніша Пателя. З дитинства він був шанувальником коміксів усіх жанрів. Розпочавши кар'єру на телебаченні та у кіноіндустрії, британець загорівся мрією створити власний проєкт.

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Молодий автор працював над короткометражними та анімаційними фільмами, але успіху не мав. Потім йому спало на думку створити книгу про покерний турнір, поєднавши її з іншою своєю пристрастю – коміксами.

Після кількох років досліджень, поїздок до Лас-Вегасу та важких годин написання графічного коміксу Аніш Патель відтворив історію фінального столу Головної події Світової серії покеру-2008. Для своєї роботи автор обрав назву "Final Nine", приділивши достатньо уваги кожному з 9 фіналістів.

Аніш Патель / Фото pokerfirma.com

Тема покеру є близькою для Пателя. На початку 2000-х британець стежив за змаганнями та грав у покер сам. Такий досвід допоміг Анішу у коміксах відтворити напружену атмосферу фіналу, глибоко аналізувати роздачі та додати цікаві деталі своїм видуманим персонажам.

Серія коміксів "Final Nine" / Фото pokerfirma.com

Захопливий сюжет "Final Nine" супроводжується яскравими ілюстраціями. Читачі знайомляться з кожним гравцем, більшість з яких мають схожість з реальними покеристами. Це підтверджує й сам автор.

За відомими покеристами стежили всі, з кимось я навіть перетинався у грі. Нас надихали такі гравці як Дойл Брансон, Джонні Мосс, Уолтер Пірсон та Джонні Чен. Вони й вплинули на історію моїх персонажів, – розповів Аніш Патель.

Детальна розповідь автора про кожного учасника фінального столу та його життєвого шляху викликає симпатії у читачів. Вони обирають собі улюбленців та починають вболівати саме за них. Патель відтворює діалоги за столом, що додає яскравих барв у комікси. Книга "Final Nine" може стати приємним подарунком для будь-якого покериста. Ціна – від 16 фунтів стерлігнів.