Более 60 000 долларов на троих: кто из украинских покеристов удачно выступил в онлайне

Начало весны – горячее время для любителей онлайн-покера. Во многих румах проводятся титульные серии, где помимо крупных призовых можно выиграть престижные покерные трофеи.

Украинские покеристы отлично проявляют себя в онлайне. Особенно удачным вчерашний день стал для троих регуляров. Андрей "STiger" Новак, Костя "Kostya Jock" и Влад Мартыненко оформили по несколько финальных столов.

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После паузы впервые запустил стрим Андрей Новак. "Тигр" украинского онлайн-покера порадовал зрителей сразу двумя финальными столами. "STiger" выиграл турнир WSOPC Series Spring Classic с бай-ином 250 долларов.

Событие собрало 691 вход, а за финальным столом игроки заключили сделку. В 3-макс, где встретились Андрей Новак, другой украинец Влад Мартыненко, а также канадец Крис Клодницки, финалисты распределили призовые почти поровну. Каждый получил около 18 000 долларов.

Андрей Новак / Фото partypoker.com

Владу Мартыненко удалось занять ещё одно 2 место в турнире LUCKY SEVENS с бай-ином 777 долларов. Украинец добавил к банкроллу 10 800 долларов. Андрей Новак выиграл 3 900 долларов, заняв 4 место в событии WSOPC High Rollers PLO Bounty.

Молодой украинский стример "Kostya Jock" в прямом эфире оформил сразу 3 финалки. Самый крупный приз он получил в турнире за 109 долларов, где занял 2 место из более чем 1 000 участников. Призовые составили также 10 800 долларов.

Ещё 8 800 долларов молодой хайроллер добавил в турнире с бай-ином 530 долларов. Здесь "Kostya Jock" остановился в шаге от хедз-апа. И под конец стрима зрители увидели ещё одну финалку. Украинцу покорился "скромный" турнир за 30 долларов, где приз за 1 место составил 1 200 долларов.