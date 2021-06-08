Здавалося б, таке повинно траплятися хіба що з аматорами і рекреаційними гравцями, утім від подібного не застраховані і професіонали. На власному досвіді це довів Лукас Робінсон.

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Не так давно ми писали про цього молодого британця, який покинув роботу у сімейному кафе, задля кар’єри професійного покериста. Він навіть встановив світовий рекорд, стрімивши свою гру 1000 годин впродовж 100 днів.

Нині покер уже остаточно став основною професією для Робінсона, що утім не врятувало його від дійсно масштабного міскліку, свідками якого у прямому ефірі стали тисячі глядачів Лукаса на Twitch.

Отож в середній стадії турніру за 22 долари Робінсон випадково зробив кол із 8-9 на 50 (!) великих блайндів, коли ол-ін уже поставили троє його суперників за столом. Опоненти показали К-К, 10-10 та 7-7, тож шанси Лукаса на перемогу складали 9%. Коли ж на флопі вийшли 7-А-2, ймовірність перемогу Робінсона скотилася до 3,9%. Утім покер тим і заворожує, що тут постійно трапляються дива. 10 та 6 на наступних вулицях дали британцю раннер-раннер стріт і дозволили випадково виграти величезний банк!

Перемогти у турнірі Робінсон в підсумку не зміг. Проте потрапив до призової зони, посівши 303 місце серед майже 8 тисяч учасників, що теж гідний результат.