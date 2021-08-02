Переможцем же першого турніру міжнародного WSOP Online став поляк Бартоломей Свебода. Заради цього успіху йому довелося добряче попітніти, адже змагання зі скромним бай-іном 50 доларів зібрали гігантське поле із понад 30 тисяч входів! До другого дня перейшли 3 584 гравці і їм знадобилося ще 8 годин для визначення чемпіона.

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Бартоломей Свебода сів за фіналку із середнім стеком і жодного разу аж до хедз-апу йому не вдавалося очолити чіп-каунт. Більше того, вирішальну дуель проти в’єтнамця Куонга Тріня поляк починав із у п’ять разів меншим стеком ніж в суперника!

Кілька вдалих роздач утім дозволили Свебоді спочатку вирівняти становище, а згодом і вирвати перемогу. Разом із чемпіонським браслетом Бартоломей отримав 161 тисячу доларів призових.