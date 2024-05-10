Сателіт до заносу доведе: покерний стрімер перетворив 109 баксів на цілий статок

Бенджамі "Spraggy" Спрег довів, що не варто цуратись відбіркових покерних турнірів. Кваліфайєр був близьким до того, щоб завоювати титул чемпіона SCOOP.

Один із турнірів Весняного чемпіонату з онлайн-покеру, більш відомого для гравців платформи PokerStars, як SCOOP, ледь не закінчився "історією попелюшки" для відомого британського покериста і стрімера Бена Спрега. Він хоч і не виграв івент з бай-іном 1050 доларів, але аж у 480 разів примножив свої інвестиції.

Читайте також Цей покерний нік жахає суперників: легендарний "CDarwin2" виграв свій сьомий титул на SCOOP

Річ у тім, що "Spraggy" відібрався у SCOOP 16-M NLHE Super Tuesday через сателіт за 109 баксів, витративши на бай-ін в 10 разів менше коштів за левову частку суперників. Кваліфайєр, зрештою, не лише потрапив у гроші, але й до останнього претендував на перемогу. Бен фінішував на тертій сходинці п’єдесталу і отримав 52 343 доларів призових. "Люблю цю гру, обожнюю SCOOP", – написав Спрег у своїй соцмережі X.



Бен Спрег / Фото PokerNews

А титул і 95 554 доларів дістались канадському гравцю із ніком "uwintakeit", який у хедз-апі здолав "Natrium111" – 70 722 доларів призових.

Революціонер покеру ледве не оформив фантастичний занос

Кріс Манімейкер, який безпосередньо був причетним до покерного буму у 2003 році, зіграв за фінальним столом онлайн-турніру The Venom. Чемпіон івенту отримав 1.8 мільйона доларів призових.