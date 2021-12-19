Покерний стрімер Альберт Солаль встановив новий світовий рекорд Гіннеса

Щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, Альберту Солалю знадобилося рівно 30 годин. Увесь цей час французький стрімер безперервно грав у покер в онлайні.

Альберт Солаль працює покерним психологом, а також стрімить на Twitch під псевдонімом "Coach_Mental_Poker". Він давно прагнув організувати рекордний марафон із покеру в офлайні, але через пандемію змінив напрямок на онлайн.

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Альберт Солаль сів грати 11 грудня о 16:00, а закінчив 12 грудня о 22:00. Більшість його 30-годинного стріму зберігається у відкритому доступі на Twitch. За словами рекордсмена, найважчими були перші 6 годин, але кожне вживання їжі давало йому необхідні сили та настрій продовжувати. Також засмучували хейтери, які намагалися провокувати та висміювати француза у коментарях під трансляцією.

Варто відзначити, що рекордсмен все ґрунтовно продумав. Він заздалегідь приготував запас супів, води з лимоном та знайшов добровольців, які знаходилися разом з ним та фіксували час для встановлення рекорду.

Альберт Солаль / Фото grinderlabpoker.it

Протягом кількох місяців представники Книги рекордів Гіннесса звірять свідчення свідків та сам відеозапис, щоб офіційно оформити всі необхідні документи. Під час 30-годинного стріму Альберт Солаль грав джекпот-турніри, розглядав та аналізував роздачі, а також зумів виграти один із МТТ-турнірів.

Попередній рекорд з найбільш тривалої сесії в онлайн-покері належав Тому Маасвінкелу з Нідерландів. У 2019 році він безперервно грав у покер 24 години.